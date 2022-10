Pioli a Prime Video: "Chelsea su Leao? Sta facendo benissimo con noi e deve continuare così"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Amazon Prime Video prima del match di Champions League contro il Chelsea: "La qualità dell'avversario è alta, ma ai giocatori chiedo di giocare il nostro calcio e di provare a comandare la partita. Sicuramente è stata una sorpresa la loro sconfitta con la Dinamo Zagabria, poi hanno cambiato allenatore e sono una grande squadra che ha vinto la Champions due anni fa. Sarà un bel test per noi, contro una big d'Europa. Sarà una partita speciale per Giroud e Tomori, che sono importanti per noi. Chelsea su Leao? Sta facendo benissimo con noi, lo vedo motivato e deve continuare così".