Pioli: "Abbiamo archiviato la gara con il Chelsea. In Champions dobbiamo salire di livello"

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto in conferenza, Stefano Pioli ha parlato così della gara contro il Chelsea: "La gara con il Chelsea l'abbiamo archiviata subito, poi torneremo a pensarci da domenica mattina. Ieri i ragazzi erano stanchi, ma li ho visti vogliosi. Non significa che domani vinceremo la partita: non dimentichiamoci che squadra e che obiettivi abbia la Juventus, ma noi ce la metteremo tutta. In Champions è chiaro che dobbiamo salire di livello. Noi sappiamo fare cose migliori, ma non ci siamo riusciti".