Pioli amarissimo: “Non sono riuscito a far capire l'importanza di questa gara”

© foto di Federico De Luca 2023

L'allenatore del Milan, Stefano Pioli, dopo il 3-1 subito contro Udinese ha fatto mea culpa per come la sua squadra abbia approcciato al match: "Se viene meno l’attenzione vuol dire che nei giorni scorsi ho lavorato male, non sono riuscito a far capire l'importanza di questa gara. Giocare la Champions il prossimo anno è importantissimo per noi. Sono troppe le cose che stasera non hanno funzionato, vuol dire che non mi sono spiegato bene, dobbiamo lavorare meglio", ha dichiarato a Dazn