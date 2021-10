Pioli, cento panchine e non sentirle: ora punta Zaccheroni

Cento panchine e non sentirle, scrive La Gazzetta dello Sport parlando di Stefano Pioli, che ieri ha raggiunto un importante traguardo con il Milan. Proprio a Bologna, club che, da allenatore, lo lanciò verso la Lazio e la prima qualificazione in Champions League. Come sottolinea la rosea, nei prossimi mesi Pioli entrerà nella top ten degli tecnici rossoneri più longevi, visto che gli mancano 25 partite per raggiungere Alberto Zaccheroni.