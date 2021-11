Pioli: "Contro la Fiorentina non sarà mai una gara normale per il ricordo di Astori"

Parlando in conferenza stampa alla vigilia della sfida alla Fiorentina, di cui è doppiamente ex (sia da tecnico che da giocatore, ndr), Stefano Pioli ha descritto il suo percorso dalla panchina viola sino a quella rossonera: "Il Pioli versione Fiorentina era un allenatore più giovane, con meno esperienza, che ha approfittato di ogni situazione per crescere. Non sarà mai una partita normale per me, sia per il ricordo della città che per quello di Astori. Quando torno a Firenze è sempre più vicino".