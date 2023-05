Pioli difende Diaz: "Ci sarà sempre chi non condivide un certo tipo di giocatore. Può ancora migliorare in fase realizzativa"

MilanNews.it

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Milan mister Stefano Pioli parla così di Brahim Diaz, giocatore che nelle ultime settimane sta dividendo la tifoseria: "Non dobbiamo lavorare per convincere tutti, ci sarà sempre chi non condivide un certo tipo di giocatore o di allenatore. Diaz è cresciuto tanto, ma può ancora migliorare in fase realizzativa determinando un po' di più e segnando qualche gol in più".