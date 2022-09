Pioli: "Dovevamo essere più compatti. E' mancata un po' di lucidità nelle giocate tecniche"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

In merito alla prestazione del suo Milan contro il Salisburgo, Stefano Pioli ha spiegato a Sky: "I ragazzi sono i primi a sapere quando giochiamo bene e quando no. All'inizio non abbiamo fatto bene sulle seconde palle. E' mancata un po' di lucidità nelle giocate tecniche. Dovevamo essere più veloci in fase di impostazione, dovevamo trovare soluzioni migliori. La squadra doveva essere più compatta così da recuperare più secondi palloni. Abbiamo subito le loro ripartenze e non siamo stati bravi nelle transizioni negative. Loro non hanno pressato così tanto, siamo stati noi a sbagliare un po' troppo".