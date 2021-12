Pioli e gli infortuni: “Stiamo facendo di tutto per cercare di agevolare il recupero dei giocatori”

Stefano Pioli in conferenza stampa ha parlato del problema infortuni, che da mesi sta tartassando la squadra. Pioli prova a dare una spiegazione ai problemi fisici: “Ci stiamo lavorando tanto, sicuramente. Avere tanti infortuni alla lunga può fare la differenza. Una delle motivazioni può essere il fatto di dover giocare tanto. Dobbiamo cercare di essere molto più attenti. Stiamo facendo di tutto per cercare di agevolare il recupero dei giocatori e la loro prevenzione. Rispetto all’anno scorso stiamo facendo più turnazione, togliendo qualche minuto in più a qualche giocatore, per cercare di evitare infortuni. Dobbiamo stringere i denti fino al 22 dicembre, dobbiamo pensare solo il massimo e poi la situazione migliorerà”.