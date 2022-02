Pioli e i giocatori in scadenza: "Discussioni che riguardano la società: sono ragazzi seri e professionisti"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Udinese, mister Pioli ha parlato della professionalità dei giocatori rossoneri in scadenza di contratto: ""Sono problemi della società. Io non alleno giocatori in scadenza, ma ragazzi seri, professionisti e sempre sul pezzo. Vedremo poi cosa succederà".