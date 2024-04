Pioli e i troppi gol subiti: "Gli avversari sono bravissimi a sfruttare i nostri errori. Noi invece..."

In merito ai troppi gol subiti dal Milan, Stefano Pioli ha spiegato oggi in conferenza stampa a Milanello: "Perchè il Milan subisce così tanti gol? Perché soprattutto nelle ultime partite abbiamo trovato avversari subito pronti e bravissimi a sfruttare i nostri errori. Anche i nostri avversari hanno fatto errori e noi non siamo stati così bravi a sfruttarli".

Come motiverà la squadra? "È semplice: tocca a noi dimostrare come vogliamo finire bene la stagione. Se pensiamo di affrontare le prossime partite senza la dovuta concentrazione e senza stimoli sarebbe un grave errore: conosco i miei giocatori e so che non lo commetteranno. Poi le partite ci sono e bisogna giocarle, soprattutto quella di domani che è delicata e difficile. Dobbiamo avere la convinzione di poter dare il massimo e di poterla vincere".