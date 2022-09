Pioli e il metro arbitrale in Italia: "Non so se la mia è una battaglia persa..."

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al termine di Sampdoria-Milan 1-2 mister Pioli, intervistato da Milan TV, ha commentato così il metro arbitrale italiano rispetto a quello europeo:

Sul metro arbitrale: “Perché i giocatori, anche nostri, nelle competizioni europee non protestano? L’arbitro determina il comportamento dei giocatori, in Italia fischiamo e parliamo troppo. L’arbitro deve farsi rispettare, in Europa non danno spiegazioni, non si fermano a parlare. Secondo me si parla un po’ troppo in campo, e poi di conseguenza c’è nervosismo. Non so se la mia è una battaglia persa o ci potrà dare qualche soluzione in futuro”.