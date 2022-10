Pioli e il 'rinnovo lampo': "Alla squadra non ho detto niente per scaramanzia..."

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel pomeriggio di oggi mister Pioli ha rinnovato con il Milan fino a giugno 2025: una firma meritata arrivata anche in tempi brevi rispetto alle solite tempistiche del club rossonero. Il tecnico emiliano, intervistato da Milan TV, ha ammesso di non averlo comunicato in anticipo alla squadra per scaramanzia: "“Per scaramanzia non ho detto niente alla squadra, li informerò domani. Tutto quello che abbiamo raggiunto lo abbiamo fatto insieme con grande passione, che dovrà accompagnarci ancora durante il nostro cammino”.