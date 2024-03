Pioli e le dichiarazioni di Pupi Avati: "Si sbaglia di grosso sul mio rapporto con Maldini"

Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Fiorentina, sabato sera alle ore 20.45 allo stadio "Artemio Franchi". Il tecnico del Milan commenta le recenti dichiarazioni del noto regista Pupi Avati, che ha deciso di non tifare più Milan finché in panchina resterà lui:

"Non ho il numero di Pupi Avati. Se lui non tifa più Milan per il mio rapporto con Maldini non è buono, si sbaglia di grosso. Io ho un ottimo rapporto con Maldini, quindi lui può tornare tranquillamente a tifare Milan se è quello che vuole fare".

Sul finale di stagione, Pioli dice la sua:

"Ci sono ancora tante partite importanti. Ora la più importante è quella di domani a Firenze dove abbiamo trovato sempre delle difficoltà. Voi avete parlato un po' troppo del futuro. Noi dobbiamo pensare solo al presente e questi ultimi due mesi di stagione. Poi a fine stagione ti dirà che stagione è stata e cosa vorrò per il prossimo anno. Pensiamo solo alla Fiorentina e poi alle partite successive".