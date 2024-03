Il dietrofront di Pupi Avati: "Finchè c'è Pioli tifo contro il Milan"

vedi letture

Il regista Pupi Avati, intervistato ai microfoni di Un giorno da pecora su Rai Radio Uno, attacca duramente il Milan, di cui è notoriamente tifoso, ed in particolare il tecnico Stefano Pioli: "Con questo Pioli non ho più una storia d’amore. Nel momento in cui hanno liquidato in modo spietato e disumano Maldini, Stefano Pioli non ha detto una parola, è rimasto immobile seduto su quella poltrona, non è stato riconoscente nei riguardi di chi aveva fatto tanto per lui. Io l’irriconoscenza non la so sopportare. Non riesco più a tifare per questo Milan perché c’è questo Pioli, finché c’è Pioli non ci riesco, spero prima o poi ci lasci, non sulla terra, non umanamente. Quando gioca il Milan ora tifo sempre contro".

In passato invece il regista e tifoso rossonero aveva avuto parole al miele nei confronti del tecnico dello Scudetto: "Sono autenticamente innamorato di Pioli, mi ricorda molto mio padre", erano state le sue parole alla stessa trasmissione ma nel maggio del 2022. Un cambiamento di pensiero radicale, con alla base la mancata presa di posizione in merito all'addio di Paolo Maldini.