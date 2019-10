Pioli, ecco i nodi da risolvere

La strada è lunga e in salita, ma Pioli crede nel suo lavoro ed è convinto di poter fare bene alla guida del Milan. La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina evidenzia i nodi che il tecnico dovrà risolvere. Prima di tutto, la continuità: dopo il successo col Genoa, servono altre vittorie, ma il calendario non aiuta (Roma, Lazio, Juve e Napoli nei prossimi cinque turni). Bisogna poi rivitalizzare l’attacco (Piatek è in evidente difficoltà) e blindare la porta (8 gol subiti nelle quattro gare). Pioli dovrà anche riuscire ad accendere la regia (la mancanza di gioco è stato uno dei più grossi talloni d’Achille di Giampaolo) e restituire una mentalità vincente alla squadra. Infine, i tifosi: c’è un popolo deluso da riconquistare, già a partire da domani (saranno in 50mila).