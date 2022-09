Pioli elogia Dest: "L'ho trovato più attento in fase difensiva di quello che pensavo. A Salisburgo è stato molto attento"

MilanNews.it

Alla vigilia di Sampdoria-Milan, Mister Pioli ha parlato così in conferenza stampa su Sergino Dest: "Lo abbiamo seguito anche nelle scorse stagione. L'ho trovato più attento in fase difensiva di quello che pensavo. A Salisburgo è stato molto attento. Deve fare di più con la palla, con la qualità che ha può fare tanto in avanti. A lui piace giocare anche a sinistra, ma abbiamo anche altre soluzioni. Per i nuovi è importante conoscere meglio i compagni. Dest è un giocatore pronto".