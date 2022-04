Pioli esalta Kalulu: "Pierre è serio e maturo, ma bisogna stare attenti a fare troppi complimenti ai giovani"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Genoa, Sefano Pioli ha commentato così la prestazione di Pierre Kalulu: "Bisogna stare attenti a fare troppi complimenti ai ragazzi giovani, anche se Pierre è serio e molto maturo. Ha saputo 20 minuti prima del fischio d'inizio che avrebbe giocato in una posizione in cui non si sta allenando da tanto tempo. Spesso ritardiamo il cross e facciamo sbagliare il movimento all'attaccante. Sono contento che Leao abbia attaccato la porta".