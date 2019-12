Bilancio positivo per Pioli nelle sfide contro Gasperini. Il tecnico rossonero, come riporta Tuttosport, è in vantaggio negli scontri diretti con il collega atalantino in Serie A: 6 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte. Da quando è sulla panchina dell’Atalanta, Gasperini non è mai riuscito a battere il Milan a Bergamo: 2 pareggi e una sconfitta.