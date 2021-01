Pioli: "Grazie Milan per il mercato, obiettivo Champions"

(ANSA) - MILANO, 22 GEN - "Ringrazio la proprietà e la società che si sono fatte trovare pronte sul mercato. Il nostro obiettivo non cambia, vogliamo provare ad arrivare tra le prime quattro ed è una corsa a sette squadre", così il tecnico del Milan, Stefano Pioli, commenta le operazioni di mercato del club rossonero che gli hanno garantito un rinforzo per reparto: Meité a centrocampo, Mandzukic in attacco ed ora Tomori in difesa. Il difensore del Chelsea, che arriva in prestito con diritto di riscatto a circa 28 milioni, è atteso nelle prossime ore a Milano e il suo contratto è già stato depositato dalla società. "Ha aggressività, velocità - racconta Pioli - l'ho visto solo dai video ma le impressioni sono positive. Dobbiamo conoscerci meglio e dargli il tempo di inserirsi nei nostri meccanismi". Intanto Pioli può contare sul ritorno di Theo Hernandez risultato 'falso positivo' al Covid "sono soddisfatto del recupero, ci dà alternative offensive". Rientrano anche Rebic e Krunic, negativi al Covid: "Sono felici, sono abituati a correre sempre col pallone. Fermarsi per due settimane non è facile..", spiega Pioli. (ANSA).