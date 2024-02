Pioli: "I giocatori stanno tutti bene. Le critiche? Quando alleni il Milan, sono normali"

Queste alcune delle risposte fornite da Stefano Pioli nel corso della conferenza stampa di presentazione di Rennes-Milan, in programma domani sera e valida per il ritorno dello spareggio di Europa League per accedere agli ottavi di finale.

Come sta la squadra?: “Stanno tutti bene, sono tutti in condizione per poter giocare. Abbiamo avuto un giorno in più per riposare”

Sul temere i primi 20 minuti di partita: “Ci aspettiamo che il Rennes provi a fare qualcosa di diverso rispetto alla scorsa settimana. Che possa provare a metterci subito in difficoltà lo sappiamo e dobbiamo affrontarlo bene. Noi lavoriamo per ottenere risultati e quando alleni una grande squadra, le critiche sono normali”.

Come seguire Rennes-Milan

Rennes-Milan potrà essere seguita in televisione sui canali di Sky Sport, con calcio d'inizio alle ore 18.45, ma anche in streaming su SkyGo e sull'app di Dazn.