Pioli: "I giovani vanno ascoltati e seguiti. Dagli errori bisogna imparare"

Stefano Pioli, durante l'incontro con i ragazzi del progetto Sport for Change di Fondazione Milan presso l'Associazione Kayròs di Vimodrone, ha dichirato: "I giovani vanno ascoltati e seguiti, è compito di noi adulti aiutarli a superare le loro paure e le loro difficoltà. Dagli errori bisogna imparare, tutti sbagliano, ma è solo affrontando questi piccoli fallimenti che trovi in te stesso e nel gruppo la forza di capire dove hai sbagliato e in cosa devi fare meglio. Le difficoltà esistono e non esistono vite perfette per nessuno, tutti sono incappati in tragedie o cadute. In quei momenti, bisogna credere in noi stessi perché c’è sempre la possibilità di avere una vita felice e migliore".