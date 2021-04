Pioli: "Ibra non ci sarà. Mandzukic e Leao si giocano un posto da titolare"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dello scontro diretto contro la Lazio, Stefano Pioli ha parlato della situazione fisica di Ibrahimovic e dell'attaccante che scenderà in campo contro i biancocelesti: "Ibrahimovic sta meglio ma domani non ci sarà, dovrebbe esserci alla prossima. Mandzukic e Leao si giocano il posto domani. Mario sta meglio e ha le caratteristiche per darsi il giusto apporto nell'area avversaria".