Pioli: "Ibra non è razzista, chiudiamo la vicenda"

(ANSA) - MILANO, 29 GEN - "La lite tra Ibra e Lukaku non è stato un bello spettacolo. Ma sono stato giocatore anche io, certe cose possono succedere. Certo non le condivido e non le giustifico, ma bisogna mettere un punto. Ibra non è un razzista, punto. Il club è sempre in prima linea per la lotta alle discriminazioni. Mettiamo un punto alla vicenda": lo dice il tecnico del Milan Stefano Pioli alla vigilia della sfida contro il Bologna, tornando sullo scontro tra i due attaccanti nel derby di Coppa Italia. "Come sta Ibra? E' determinato, ma come sempre. E' dispiaciuto per l'espulsione ma è molto carico per ottenere il massimo dalla partita di domani". (ANSA).