Pioli: "Ibrahimovic sta bene, ma andrà gestito come tutti"

(ANSA) - MILANO, 11 SET - "Ibrahimovic conosce benissimo le sue condizioni. Quattro mesi di assenza sono tanti ma ha lavorato moltissimo per recuperare, dimostrando grande professionalità": lo dice il tecnico del Milan Stefano Pioli alla vigilia della sfida contro la Lazio, partita del ritorno in campo dell'attaccante svedese di cui il tecnico fa il punto. "Nessun elemento del Milan - aggiunge - può giocare tutte e sette le partite che ci aspettano per 90'. Andrà gestito, non ci saranno problemi. Mi auguro possa avere la continuità che è mancata un po' lo scorso anno". "Lui e Kessie stanno bene, hanno partecipato a tutte le sedute e sono disponibili per domani", conferma l'allenatore (ANSA).