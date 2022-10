Pioli: "Il club mi ha messo a disposizione una squadra dal potenziale elevatissimo. Ora tutti giocano per batterci"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel corso della lunga intervista alla Lega Serie A, mister Stefano Pioli ha fatto un bilancio dei suoi primi tre anni in rossonero, con lo Scudetto della scorsa stagione come culmine del lavoro suo e della squadra:

Quindi direi tre anni molto positivi. Tre anni fa quando è arrivato, si aspettava di vincere lo scudetto?

"Sono sempre stato molto fiducioso e positivo, il club mi ha messo a disposizione un organico con un elevatissimo potenziale e tanto talento. Quando abbini a queste caratteristiche anche la disponibilità, la voglia di crescere e di migliorare, puoi puntare veramente in alto. Siamo il Milan, era giusto cercare di tornare a vincere qualcosa ed esserci riusciti lo scorso anno ci ha dato grande soddisfazione".

Dopo lo scudetto dello scorso anno è cambiato qualcosa a livello psicologico? Ora siete voi la squadra da battere... Avete ancora più consapevolezza?

"La vittoria dello Scudetto per un gruppo così giovane è stata importante. Ci ha dato più consapevolezza nelle nostre qualità e nel nostro modo di giocare e stare in campo. E poi siamo diventati un obiettivo per i nostri avversari, tutti giocano per batterci, per questo dobbiamo continuare a pensare di alzare il nostro livello, se vogliamo competere per vincere ancora".