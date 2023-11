Pioli, inizio flop: è la sua peggior partenza da quando torna il Milan è tornato in Champions

Quella di quest’anno è la peggior partenza del Milan da quando i rossoneri sono tornati stabilmente in Champions nel 2021/2022 sotto la guida di Stefano Pioli. Se dovessimo fare il confronto con le ultime tre stagioni, infatti, il Milan non si è mai trovato al terzo posto in campionato (-4 dalla seconda posizione occupata dalla Juventus e -6 dalla capolista Inter) e ultimo nel girone a questo punto della stagione.

LA CONFERENZA DI PIOLI

Stefano Pioli presenterà la sfida con il Frosinone parlando in conferenza dalla sala stampa di Milanello domani, venerdì primo dicembre a partire dalle ore 13:45. La conferenza del mister verrà trasmessa sui canali ufficiali del club, ma voi potrete seguirla anche con la diretta testuale qui su MilanNews.it.