Pioli, l'addio obbligato alla Fiorentina non gli è mai andato giù

Stefano Pioli ha tanti ricordi speciali che lo legano a Firenze e alla Fiorentina, ma l'addio obbligato nel 2019 non gli è mai andato giù: come spiega oggi il Corriere della Sera, infatti, l'allora tecnico viola trovò inaccettabile il comunicato del club gigliato dopo una sconfitta contro la Fiorentina in cui gli veniva chiesta competenza e serietà. "Sono stato costretto ad andarmene, sono state messe in dubbio le mie capacità" spiegò poi Pioli dopo le sue dimissioni.