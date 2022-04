Pioli: "La squadra mi è piaciuta. Possiamo essere più precisi dal punto di vista tencico"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto in conferenza stampa, Stefano Pioli ha parlato della prestazione della propria squadra: "A me la squadra è piaciuta, abbiamo commesso qualche errore di troppo dopo aver recuperato la palla. Abbiamo recuperato tanto la palla, ma non sempre siamo stati precisi nella ripartenza. mi sono piaciute le due fasi. Possiamo essere più precisi dal punto di vista tecnico".