Pioli: "Mancato arrivo di un difensore a gennaio? Kalulu ha dimostrato di essere un giocatore fantastico"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

A gennaio, nonostante Kjer e Tomori fossero infortunati, il Milan decise di non andare sul mercato a prendere un difensore centrale. Di ciò ne ha parlato Stefano Pioli ai microfoni dei colleghi del The Athletic. Il tecnico rossonero ha detto: “Ne abbiamo parlato con la dirigenza. L'abbiamo vista così: o andiamo a prendere un giocatore del loro livello (Kajer e Tomori erano infortunati ndr) - non ce n'erano - oppure sviluppiamo e diamo fiducia ai ragazzi che abbiamo a disposizione. Ancora una volta abbiamo avuto ragione perché Kalulu ha dimostrato di essere un giocatore fantastico ed è stato la rivelazione della stagione in Serie A”.