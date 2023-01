Pioli: "Mercato chiuso? L'unico nostro problema è non avere il gruppo completo in ogni reparto. Nessuna novità su Bakayoko"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Intervenuto in conferenza stampa in vista del match di domani contro il Lecce, Stefano Pioli ha dichiarato sul mercato e sulla possibile partenza a gennaio di Bakayoko: "Maldini ha detto che è chiuso? Sapevo della situazione e rimango convinto che l'unico nostro problema è non avere il gruppo completo in ogni reparto. Non c'è bisogno di intervenire. Bakayoko potrebbe andare via? Non lo so in questo momento, non ci sono novità. Lui è un grande professionista perchè si sta allenando sempre al massimo".