Pioli: "Non abbiamo creato tanto, ma ci sono state situazione da cui potevano nascere occasioni importanti"

Intervistato a Dazn dopo il pareggio contro il Torino, Stefano Pioli ha parlato così della gara: "Abbiamo fatto di tutto per provare a non dare punti di riferimento al Torino. Non abbiamo creato tante occasioni, ma ci sono state tante situazioni da cui potevano nascere occcasioni importanti. Siamo meno precisi, a livello di spirito non possono dire nulla squadra. Ci manca il guizzo, volevamo la vittoria stasera".