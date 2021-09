Pioli: "Non avevo bisogno della prestazione di questa sera per sapere di avere una rosa importante"

(ANSA) - ROMA, 22 SET - "Non servita il Covid per dimostrarlo, ma secondo me è giusto poter fare cinque sostituzioni". Stefano Pioli, a Sky Sport, ammette che i cambi hanno aiutato il Milan a risolvere la difficile partita con il Venezia nella ripresa. "Ma la squadra mi è piaciuta anche nel primo tempo" ha aggiunto il tecnico. "Non avevo bisogno della prestazione di questa sera per sapere di avere una rosa importante. La cosa più bella è stata ritrovare i giocatori dopo un mese-40 giorni di sosta più convinti, da Leao a Tonali, più forti e determinati" si è compiaciuto Pioli. "Tutti vogliono vincere lo scudetto, fa la differenza chi si prepara per vincerlo. E' giusto che i miei giocatori abbiano questa determinazione, la dimostrino sul campo" ha concluso l'allenatore rossonero commentando l'ottimismo espresso da Theo Hernandez a fine partita. (ANSA).