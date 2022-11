Pioli: "Ottavi nostro primo obiettivo stagionale: siamo concentrati"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Stefano Pioli ha esordito così in conferenza stampa nella vigilia della decisiva sfida di Champions League contro il Salisburgo: "Fare bene domani sera vorrebbe dire tanto perchè è il nostro primo obiettivo stagionale. Ci siamo costruiti questa possibilità, abbiamo l'occasione per raggiungere gli ottavi. C'è delusione per il ko di Torino, ma ora c'è solo grande concentrazione per domani sera".