Pioli punta su Thiaw: "Ha ottime caratteristiche per diventare un grande difensore"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Intervenuto in conferenza stampa in vista del match di domani contro la Fiorentina, Stefano Pioli ha dichiarato su Malick Thiaw e il suo ottimo momento di forma: "Ha grande applicazione, i difensori non devono mai mollare. Malick lo sa. E' ancora giovane ma ha ottime caratteristiche per diventare un grande difensore".