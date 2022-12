Pioli racconta il rapporto col figlio match analyst: "Alle 2 di notte dopo lo Scudetto..."

MilanNews.it

Protagonista dello speciale 'I re del calcio' in onda il 29 dicembre alle 23.45 su Italia 1 e Sportmediaset.it, Stefano Pioli, tecnico rossonero, si è così espresso - come riportano le anticipazioni della puntata - sul rapporto lavorativo con il figlio match-analyst: "Alle 2 di notte post Scudetto ci siamo fumati un sigarone sul balcone con tutti i tifosi milanisti che passavano con le bandiere, in quel momento ho capito davvero la grandezza di quello che avevamo fatto.