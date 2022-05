Pioli spiega: "Sbagliato considerare vincente solo chi vince. Io ho sfruttato l'occasione"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Stefano Pioli, tecnico rossonero, si è così espresso a MilanTV (CLICCA QUI per l'INTERVISTA completa) sull'essere stato sempre considerato un non vincente: "Sinceramente... Non è che non ci abbia mai fatto caso a ciò che si diceva fuori, ma secondo me è sbagliato considerare vincenti solo gli allenatori che vincono qualcosa, ma bisogna considerare coloro che raggiungono l'obiettivo per il quale sono stati messi sotto contratto. Io tante volte ho fatto bene, poi per vincere ci vuole un insieme di cose, cominciando da un club e giocatori di un certo livello. Io le ho avuto e ho approfittato dell'occasione".