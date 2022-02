Pioli studia la mediana anti-Salernitana: Kessie può tornare titolare

A Milanello è scattata ufficialmente la missione Salernitana. Come riporta Tuttosport, mister Pioli dovrà capire come ruotare le energie, specie a centrocampo e in attacco. Kessie, dopo la panchina con la Sampdoria, potrebbe essere riproposto titolare, con uno tra Tonali e Bennacer inizialmente fuori, anche se l'algerino e il play azzurro - osserva giustamente il quotidiano torinese - hanno dato garanzie di ritmo e qualità nella manovra milanista.