Pioli su Diaz e Messias: "Hanno la mia fiducia. Tutti devono pensare che una manciata di minuti giocati può fare la differenza"

Intervenuto in conferenza stampa prima della gara col Torino, Stefano Pioli ha parlato così delle condizioni di Messias e Diaz: "Hanno la fiducia, tutti i miei giocatori; li stimo tantissimo, per il lavoro quotidiano. Poi faccio delle scelte per mettere la formazioni migliore. Tutti devono pensare che una manciata di minuti giocati può fare la differenza".