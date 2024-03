Pioli su Giroud: "È concentrato come sempre. Qui nessuno pensa al futuro"

Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Fiorentina, sabato sera alle ore 20.45 allo stadio "Artemio Franchi". Il tecnico del Milan commenta la situazione relativa a Olivier Giroud. Il centravanti si appresta a giocare gli ultimi due mesi in maglia rossonera. Lo attende la MLS e il Los Angeles FC: "È tornato carico e determinato. Ho parlato con lui, ma qui nessuno pensa al futuro. È attento e concentrato come sempre" sono le dichiarazioni dell'allenatore, prima di passare ad altri temi.

Sull'assenza di Théo Hernandez

"Ci mancherà sicuramente. Giocheremo con caratteristiche diverse e sfruttare le qualità di Florenzi che sono diverse da quelle di Theo. Theo sta dimostrando tutte le sue qualità".

Senza Theo, il Milan sarà meno offensivo?

"No. Cambieranno le caratteristiche ma non il nostro approccio. Cambierà magari qualche posizione in fase di impostazione".