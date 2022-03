Pioli su Ibra: "Sta meglio, ci darà un grande supporto"

MilanNews.it

Alla vigilia del match contro l'Empoli, Stefano Pioli ha parlato così in conferenza stampa di Zlatan Ibrahimovic: "Zlatan dà tutto e tanto alla squadra in tutto quello che fa, per il suo carisma, per la sua qualità, per il giocatore intelligente che è in campo: sa quando riempire l'area e quando no. Sta un pochettino meglio, ci darà un grande supporto".