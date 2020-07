Pioli su Kessie: "E' un centrocampista moderno, momento psicofisico eccellente"

Le parole di Stefano Pioli su Franck Kessie a Dazn "Secondo me Franck è un centrocampista moderno che fa bene entrambe le fasi, il suo momento psicofisico è eccellente, vedo in lui grande presenza mentale, sta diventando un punto di riferimento per i compagni, è sempre dentro la partita, è generoso, sta facendo prestazioni a livello tecnico importanti. Deve continuare così".