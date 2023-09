Pioli su Leao: "Deve gestire meglio alcune situazioni di gioco, ma sta facendo di tutto per trasformarsi in un campione"

vedi letture

Stefano Pioli ha risposto così ad una domanda su Leao alla conferenza stampa alla vigilia di Milan-Hellas Verona.

"Leao sta facendo un percorso importante e sta facendo di tutto per trasformarsi in un campione. Deve gestire meglio alcune situazioni di gioco. E' chiaro che le sue responsabilità aumentano, ma sta diventando più maturo. Non bisogna dare troppe responsabilità ad un singolo giocatore. Noi ragioniamo sul fatto che un errore sia un errore di tutti".