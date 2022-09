Pioli su Perisic: "Entrava dentro ma hanno Dimarco e Gosens che hanno altre caratteristiche"

MilanNews.it

Stefano Pioli, durante la conferenza stampa della vigilia di Milan-Inter, ha parlato di Ivan Perisic, ex calciatore nerazzurro che aveva sempre costituito un grosso pericolo per il Milan negli scorsi derby. Queste le parole del tecnico rossonero: "Le squadre non cambiano spessore per un giocatore. Perisic gli consentiva di entrare dentro, ma hanno Dimarco e Gosens e metteranno in campo altre caratteristiche...".