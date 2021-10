Pioli su Rebic: "Domani non ci sarà. Il dolore alla caviglia non è passato"

Come sta Rebic? A svelare le condizioni dell'attaccante croato ci ha pensato il tecnico dei rossoneri, Stefano Pioli, durante la conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Roma di José Mourinho. Queste le sue parole: "Il dolore alla caviglia non è passato, non è a disposizione domani. Viaggiamo giorno per giorno per capire quando potrà essere disponibile".