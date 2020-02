In settimana Luciano Spalletti è tornato a parlare, rivelando di aver parlato col Milan prima dell'arrivo di Stefano Pioli. L'attuale tecnico rossonero, intervenuto in conferenza stampa, non ha voluto guardare al passato: "Non ho tempo per perdere tempo, chi pensa al passato si gode poco il presente. Sono concentrato sul presente e non penso ad altro".