Pioli su Theo: "Sta diventando un giocatore incredibile. Può migliorare ancora"

© foto di www.imagephotoagency.it

Stefano Pioli nel corso della conferenza stampa della vigilia della gara contro il Bologna ha parlato anche di Theo Hernandez uno dei leader indiscussi di questo Milan. Queste le parole del tecnico rossonero: "Il lavoro viene fatto in direzione di esaltare le qualità dei giocatori e di migliorarne i limiti. Noi siamo al loro servizio, ma senza la loro disponibilità e il loro talento non si può fare nulla. Theo sta diventando un giocatore incredibile, anche in fase difensiva. Anche lui deve pensare di migliorare".