Pioli su Tonali: "Ha fatto una partita strepitosa, in Italia non so quanti 2000 siano a quel livello"

Stefano Pioli è intervenuto a DAZN al termine di Milan-Roma, soffermandosi anche sulla prestazione di Sandro Tonali: "Ha fatto una partita strepitosa Sandro, in Italia non so quanti 2000 siano a quel livello o che giochino con così tanta continuità e adesso finalmente con tanta lucidità e qualità. Ha fatto un lavoro fantastico in tutte e due le fasi di gioco. È stato molto attento, sta crescendo tanto. È un ragazzo generoso, ha sicuramente margini di crescita e deve continuare così. Ha dimostrato di essere un giocatore importante”.