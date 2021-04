Pioli: "Subito gol dopo 2 minuti, non è la condizione fisica che non ci rende lucidi"

Mister Pioli è stato intervistato da Milan TV nel post partita di Lazio-Milan. Molti giocatori in difficoltà di condizione? “Più sale la condizione dei singoli e più migliora il collettivo. Abbiamo subito il gol però dopo due minuti, non possiamo pensare che sia la condizione che non ci rende lucidi. Dovevamo essere più attenti. Se ci deve girare storto è un momento che ci gira storto ma non deve essere un alibi ma una concentrazione. Nel primo tempo abbiamo fatto la partita per quelle che sono le nostre caratteristiche ma ci sta mancando la presenza e la qualità in area. Ci abbiamo provato anche sul 2-0 ma si è fatta molto difficile. Mi dispiace, sono il primo a dire che dobbiamo fare meglio ma mi dispiace che la partita sia finita su un secondo gol che non era regolare”.