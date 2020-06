Pioli sul futuro: "Deciderò anche io, tutti gli allenatori sono in discussione in questi 40 giorni"

Intervenuto in conferenza stampa, Stefano Pioli ha parlato del futuro, sottolineando che l'incertezza non influirà sul resto della stagione: "Per quanto mi riguarda no, ma credo sia lo stesso per i giocatori. Siamo professionisti, soprattutto perché mancano 40 giorni non possiamo farci distrarre. Abbiamo un grande obiettivo da rincorrere, la nostra posizione in classifica non rispecchia le nostre qualità e abbiamo la possibilità di dimostrarlo. Poi chi dovrà decidere deciderà, ma non si decide mai da soli. Deciderò anche io. Il mio futuro dipende da questi 40 giorni? "Il futuro di tutti gli allenatori passa da questi 40 giorni, tutti possono essere in discussione. Viviamo di risultati".