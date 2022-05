Pioli sul gioco del Milan: "Concetti di gioco chiari e mentalità le nostre armi migliori"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Stefano Pioli, tecnico rossonero, si è così espresso a MilanTV (CLICCA QUI per l'INTERVISTA completa) sull'impostazione delle partite: "Per molti è stato un percorso di due anni e mezzo tra tutte le varie sedute. I nostri concetti di gioco sono molto chiari. Prepariamo le partite per avere soluzioni vantaggiose nelle due fasi di gioco, che poi cambiano di partita in partita anche in base all'avversario. Ciò che non cambia sono i concetti di gioco e la mentalità, che credo sia stata la nostra arma migliore".